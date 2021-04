Dans quelques heures, les fidèles musulmans entameront le mois de jeûne. Ce sera donc un mois de privations et de pénitence. Afin d’éviter une augmentation expresse des prix des produits de première consommation (huile, sucre et autres), les services de métrologie ont, à cet effet, initié des opérations de contrôle sur le terrain. Toute chose qu’il faut encourager et il faut souhaiter que ce genre d’opérations s’inscrivent dans la durée. Car, comme on le sait, certains commerçants sont si véreux qu’ils sont capables de tout pour se faire des sous.

Fidèle KONSIAMBO