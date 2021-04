Un directeur d’école qui a voulu interpeller un enseignant irrégulièrement absent de son poste, en a pris pour son grade. Car, non seulement il a reçu un coup de poing, mais aussi il s’est fait copieusement injurier par l’enseignant qui est allé plus loin en mordant l’oreille de son supérieur hiérarchique. C’était le 15 avril dernier à Yako. Ce drame traduit, à lui seul, toute la pagaille qui caractérise l’Administration publique où le respect de la hiérarchie n’est plus la chose la mieux partagée. Chacun se croit tout permis et n’en fait qu’à sa tête, convaincu que le salaire tombera à la fin du mois. Vivement donc que des mesures disciplinaires soient engagées à l’encontre de cet enseignant indélicat pour que cela serve d’exemple aux autres apprentis… mordeurs !

Boundi OUOBA