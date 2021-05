Les services des douanes ont procédé à la saisie d’une importante quantité de produits frauduleux dont des médicaments contrefaits ou prohibés. C’est une œuvre de salubrité publique qui mérite d’être saluée à sa juste valeur, tant l’initiative permet de mettre fin à la basse besogne de marchands de la mort. Toutefois, c’est le lieu d’appeler les uns et les autres à la vigilance. Car, comme on le sait, les médicaments de la rue, comme on les appelle, sont des tueurs silencieux.

Issa SIGUIRE