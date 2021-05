En dépit de l’insécurité qui sévit rigoureusement dans notre pays, on fait le constat qu’il y a des gens qui, on ne sait pour quelle raison, prennent plaisir à donner leur position exacte sur les réseaux sociaux, surtout quand ils voyagent, oubliant qu’ils s’exposent à des risques énormes. Car, non seulement ils peuvent se faire agresser, mais aussi ils exposent, sans le savoir ni le vouloir, leurs familles respectives. Il faut savoir raison garder et comprendre, une fois pour toute, que tout ne se dit pas sur les réseaux sociaux. Il faut parfois de la discrétion dans ce que l’on fait.

Valérie YAMEOGO/TIANHOUN