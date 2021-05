La violence est-elle devenue un nouveau virus au Burkina ? C’est la question qu’on est tenté de se poser au regard de la réaction de plus en plus épidermique de nombreux Burkinabè. Pour un oui ou pour un non, on se serre les cols, si certains ne se donnent pas des coups de poing. Il n’y a qu’à voir ce qui se passe sur nos routes pour s’en convaincre. Cette attitude est d’autant plus à déplorer que le Burkina Faso s’active à mettre en branle le train de la réconciliation nationale. Comment pouvons-nous réussir ce virage si la tolérance n’est pas au rendez-vous ? Vivement que la compréhension et le pardon prévalent car, le Burkina a plus que jamais besoin de paix et de quiétude.

Dabadi ZOUMBARA