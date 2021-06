Bien des usagers du Laboratoire national de santé publique (LNSP) se plaignent. Pour payer la somme de 25 000 F CFA donnant droit à une quittance pour le test de Covid-19 exigé lors des voyages, il faut poireauter pendant deux à trois heures. Et le plus souvent, la raison invoquée, c’est que les agents des finances chargés d’encaisser ces sous, sont absents. C’est tout simplement inadmissible et incompréhensible quand on sait que sous d’autres cieux, un tel exercice dure à peine un quart d’heure. Les autorités sanitaires sont dans interpellées.

Valérie YAMEOGO/TIANHOUN