Les habitants du quartier Dassasgho de Ouagadougou se sont réveillés, le 16 juin dernier, avec une longue coupure d’eau et ce, alors même qu’il venait de tomber une grosse pluie. Qu’est-ce qui peut expliquer une telle situation ? Difficile d’y répondre. Car, on savait les coupures d’eau fréquentes pendant la période de canicule mais pas au moment où nos cours ou maisons sont inondées. L’Office national de l’eau et de l’assainissement (ONEA) est interpellé. Il se doit de prendre les dispositions nécessaires pour éviter aux consommateurs pareils désagréments.

Fidèle KONSIAMBO