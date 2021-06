Aujourd’hui, 22 juin 2021, débute l’administration des épreuves du Certificat d’études primaires (CEP) et du Brevet d’études du premier cycle (BEPC). L’heure est donc venue pour chaque candidat de récolter ce qu’il a semé durant les 9 mois qu’a duré l’année scolaire. Cela dit, on invite les candidats à garder leur sang-froid et à éviter de faire les choses avec précipitation. Il faut se donner la peine de lire et relire chaque épreuve avant d’entamer les réponses aux questions. Cela permet d’éviter les erreurs qui, dans le cas d’espèce, pourraient être très préjudiciables.

Boundi OUOBA