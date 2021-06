La saison des pluies s’est installée dans notre pays. Et bientôt débuteront les campagnes tous azimuts de plantation d’arbres. Ce qui est une très bonne chose en soi. Mais le constat est qu’ils sont nombreux qui, à chaque saison des pluies, plantent des arbres sans se donner la peine d’assurer leur protection. Si fait que pendant la saison sèche, on voit mourir des arbres par manque d’eau tandis que d’autres sont saccagés par des animaux en divagation. D’où la nécessité d’inviter les uns et les autres à faire un effort pour assurer la protection des arbres qu’ils plantent. C’est en cela qu’ils auront fait œuvre utile.

Boundi OUOBA