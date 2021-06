Longtemps réclamé par les habitants, le bitumage de la rue Paul Hamadou Yougbaré a finalement eu lieu au grand bonheur des riverains et usagers. Toute chose qu’il faut saluer à sa juste valeur. Le hic, c’est que depuis le bitumage de cette route, elle reste non encore éclairée. Tant et si bien qu’il est difficile d’y circuler la nuit tombée. Les autorités municipales sont interpellées. Car, comme le dit l’adage, « on n’enterre pas un cadavre en laissant ses pieds dehors ». Il faut parachever le projet en apportant l’éclairage sur la voie (les lampadaires n’étant pas encore fonctionnels) pour améliorer la sécurité des usagers de ladite route. C’est d’autant plus important que l’insécurité est grandissante dans la capitale.

Dabadi ZOUMBARA