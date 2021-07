Avec l’insécurité liée au terrorisme qui sévit dans certaines localités de notre pays, on assiste à des déplacements massifs de populations vers les centres urbains. On fait aussi le constat que les autorités se démènent comme elles peuvent pour leur trouver des sites d’hébergement que d’aucuns appellent des camps de réfugiés. Cela n’a rien de mauvais sauf que si l’on n’y prend garde, les terroristes peuvent infiltrer ces mouvements incontrôlés pour se retrouver dans des milieux urbains, d’où ils pourront, toutes proportions gardées, multiplier les attaques kamikazes dans des marchés et autres lieux de regroupements. Il y a donc lieu de faire montre de vigilance. Car, certains déplacés peuvent être des terroristes déguisés.

Boundi OUOBA