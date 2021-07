A l’issue d’une opération de contrôle, la Police municipale attire l’attention de l’opinion sur l’insalubrité qui prévaut dans la plupart des auberges à Ouagadougou, qui sont souvent transformées en « chambres de passe ». Selon la Police municipale, l’hygiène et la sécurité y manquent cruellement. D’où la nécessité d’appeler les tenanciers des auberges à plus de responsabilités. Car, il se pose là, un problème de santé publique. Et ce n’est pas tout. Imaginez un instant, un étranger, de passage à Ouaga, qui se retrouve dans une auberge insalubre. Quelle image aura-t-il de notre capitale et partant, de notre pays ?

Boundi OUOBA