Un cas de choléra a été signalé à Tanwalbougou dans la région de l’Est. Il s’agit d’un voyageur en provenance du Niger où l’épidémie a été officiellement déclarée. Quand on sait que la saison pluvieuse est propice à la propagation du choléra, on ne peut qu’appeler les uns et les autres à la vigilance. Il faut respecter scrupuleusement les consignes données par les autorités sanitaires, en l’occurrence le lavage régulier des mains et la consommation de l’eau potable. C’est à ce prix que l’on peut conjurer ce mal que l’on sait très dangereux et qui intervient en pleine crise de Covid-19.

Valérie YAMEOGO/TIANHOUN