Face à la situation sécuritaire très délétère qui prévaut dans notre pays, une compagnie de transport de la place dont on tait volontairement le nom, a décidé de procéder désormais à des fouilles de colis et bagages des passagers et ce, avant chaque départ. Il s’agit là d’une mesure salutaire et opportune qui doit inspirer bien d’autres compagnies de transport dont certaines, il faut le dire, sont passées pour être championnes dans le désordre et la pagaille. Il y va de la sécurité des passagers dont certains disent avoir la peur au ventre quand ils voyagent.

Boundi OUOBA