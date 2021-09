Fumer dans les espaces publics ! Voilà une pratique officiellement interdite mais qui a la peau dure dans notre pays. Tant et si bien que dans les maquis, restaurants, compagnies de transport, on voit des gens qui s’en donnent à cœur joie au mépris des autres qu’ils enfument. Ce qui n’est pas normal. Car, ils oublient ou feignent d’oublier que leur liberté s’arrête là où commence celle des autres. La courtoisie et le bon sens commandent que quand on veut fumer, l’on s’isole pour ne pas indisposer les autres.

Didèdoua Franck ZINGUE