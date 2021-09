Dans la poursuite du combat qu’il même contre l’insalubrité et le manque d’hygiène, le Conseil municipal de Ouagadougou a interdit le transport de la viande à moto. Toute chose que plus d’un a saluée à sa juste valeur, tant cela permet de préserver la santé des consommateurs. Malheureusement, on fait le constat que la mesure n’est pas respectée. Si bien que l’on voit des gens, surtout les matins, convoyant la viande au moyen de leur motocyclette et cela dans des conditions qui laissent à désirer. Il faudra donc que les autorités municipales passent à la vitesse supérieure en procédant à la répression. C’est la seule manière de faire entendre raison à certains.

Boundi OUOBA