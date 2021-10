Le trafic de drogue devient de plus en plus un phénomène inquiétant au Burkina. C’est d’autant plus vrai que les forces de sécurité saisissent régulièrement des centaines de kilogrammes de drogue entre les mains de trafiquants. Pas plus tard que le 8 octobre dernier, les Forces de défense et de sécurité de la région du Sud-Ouest, ont présenté 700 kilogrammes de drogue et de médicaments prohibés d’une valeur de plus de 72 millions de F CFA abandonnés par des trafiquants dans leur fuite. C’est dire si les autorités doivent redoubler d’efforts dans la traque des trafiquants de drogue. Cela est d’autant nécessaire que le contexte sécuritaire recommande une plus grande vigilance et une lutte plus efficace contre ce fléau.

Fidèle KONSIAMBO