Depuis quelques semaines, les élèves ont repris le chemin de l’école. Et des fois, dans la ville de Ouagadougou, il n’est pas toujours aisé pour les enfants de rejoindre leurs établissements et salles de classes, en toute sécurité et ce, du fait de certaines difficultés rencontrées dans la circulation. En effet, et à titre d’exemple, les élèves (à pied ou à vélo) ont de la peine à traverser certaines avenues pour se rendre à l’école. Non seulement les usagers ne leur cèdent pas le passage, mais aussi les parents ne sont pas là pour les aider à traverser les voies. Conséquence, les enfants sont abandonnés à eux-mêmes et livrés au diktat, à la limite dramatique et tragique, de la circulation de Ouagadougou. Les différents acteurs sont interpellés à faire en sorte que les élèves puissent avoir des possibilités de traverser les voies, en toute quiétude, pour rejoindre leurs écoles respectives.

Michel NANA