Trois élèves ont perdu la vie dans la commune de Samba dans la province du Passoré. C’était en début de semaine en cours. A ce qu’on dit, les infortunés ont été victimes d’une intoxication alimentaire et ce, après avoir consommé du haricot. Ce drame doit interpeller plus d’un. Car, très souvent, on voit des restaurateurs qui, pour accélérer la cuisson de leur repas et économiser en bois ou en charbon, utilisent des produits nuisibles à la santé humaine, exposant ainsi leurs clients. Il faut donc savoir raison garder.

Valérie YAMEOGO/TIANHOUN