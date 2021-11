Par un arrêté rendu public, les premiers responsables du ministère de l’Education nationale et de la promotion des langues nationales (MENAPLN) interdisaient l’installation, dans les alentours des établissements scolaires, de points de vente d’alcool. Toute chose que bien des parents d’ élèves avaient appréciée à sa juste valeur. Mais l’on fait le constat que la mesure est loin d’ être respectée. A preuve, dans certains quartiers, par exemple, on voit des kiosques adossés à des établissements scolaires où des élèves s’approvisionnent en boissons alcoolisées. C’est dire donc que le MENAPLN doit ouvrir l’œil et le bon.

Anyi YELE