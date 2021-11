Conscient que les fêtes de fin d’année sont des périodes de grande consommation, certains commerçants véreux en profitent pour écouler leurs produits, même ceux qui sont périmés. C’est le lieu d’appeler les consommations à plus de vigilance. Il faut se donner la peine de lire les dates de fabrication et de péremption des produits que nous achetons sur la place du marché et même dans certaines boutiques et alimentations. C’est à ce prix que nous pouvons nous éviter des soucis de santé liés à la consommation de produits périmés.

Issa SIGUIRE