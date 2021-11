La voie de la sortie Est de Ouagadougou, notamment à partir de l’ancien poste de Police, est si exiguë et mal éclairée qu’il s’y produit régulièrement des accidents mortels de la circulation. En effet, pas plus tard que le week-end écoulé, une dame y a perdu la vie dans des circonstances terribles. C’est le lieu donc d’en appeler à la responsabilité des autorités compétentes afin qu’une solution soit trouvée le plus rapidement possible, au grand bonheur des usagers.

Issa SIGUIRE