L’information est du ministère de la Santé. Des cas du variant Omicron ont été enregistrés au Burkina Faso. Quand on sait que ce variant se propage très rapidement, on ne peut qu’appeler les uns et les autres au respect des mesures–barrières et au port régulier du masque surtout durant cette période de fêtes qui constitue, on le sait, un grand moment de ferveur. Alors, protégeons-nous afin de protéger les autres. Ce n’est pas trop demander.

Valérie YAMEOGO/TIANHOUN