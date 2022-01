Le dimanche dernier, nombreux sont les supporters qui, à l’issue de la qualification des Etalons pour les quarts de finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN), étaient dans l’allégresse. Tant et si bien que certains s’adonnaient à des scènes incroyables sur la voie publique. On a même pu noter un cas malheureux où un jeune, roulant à vive allure avec sa moto, s’est cassé le bras en chutant sur une voie bitumée. Voyez-vous ? C’est la preuve qu’en toute chose, il faut de la pondération. Car, comme on le dit, tout excès nuit.

Didèdoua Franck ZINGUE