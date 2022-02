Depuis quelque temps, le Burkina Faso fait face à une épidémie de grippe aviaire qui décime sans pitié de nombreuses basses-cours dans certaines villes et campagnes. Mais on fait le constat que certains, par ignorance ou par négligence, n’hésitent pas à consommer les cadavres de poulets, s’exposant ainsi à d’énormes risques sanitaires. C’est le lieu donc d’appeler les autorités compétentes à renforcer non seulement le contrôle, mais aussi la sensibilisation. C’est à ce prix que l’on pourra bouter hors de nos frontières cette sale épizootie qui vient en rajouter au calvaire des populations.

Anyi YELE