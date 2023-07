Coiffure, spa, soins de cheveux, maquillages : Voici le nouveau visage de la « Coquette du Faso »

Après quelques jours de travaux, la « Coquette du Faso », a ouvert ses portes le mercredi 13 juillet 2023, en présence de nombreux invités, dont la presse.

La coquette du Faso, située aux 1200 logements, vous propose toute une gamme de prestations jouant à la fois les cartes de la détente, de la beauté et de la santé. La maitresse des lieux, Aline Zidwemba, connue pour sa capacité à créer, à innover (là où le vide se fait sentir, elle apparaît et fait preuve de sa créativité) n’a pas lésiné sur les moyens pour assurer un service de qualité à ses clientes grâce à du matériel de dernière génération, qui ferait penser qu’on est dans un salon de coiffure aux USA ou en Europe. « Tout a été importé. J’avais vraiment besoin de ce genre d’appareils. J’ai donc dû les faire venir de l’Europe. Et je n’ai pas envie de vous dire combien cela m’a couté au risque d’avoir la migraine. » nous a-t-elle confié. Aussi consciente que les attentes soient élevées, les défis multiples et les enjeux très élevés, elle propose de nouvelles offres qui sont entre autres, le Spalon (soin qui regroupe coiffure et soins du corps (spa), coiffure, massage du cuir chevelu, maquillage, soin du visage, vente de mèches, etc. De plus, le client (e) à accès gratuitement au wifi, à de l’eau fraiche ainsi que le thé. Autre innovation de taille, c’est la possibilité offerte aux abonnés de confirmer leurs réservations automatiquement par mail ou par SMS, ce qui, à l’en croire, réduit le nombre de rendez-vous manqués. Avec à son actif un parcours académique pointu ( niveau master en marketing et gestion commerciale), la belle Aline Zidwemba qui, emploie une trentaine de filles, dit être fière de son parcours, même si elle dit ne pas encore avoir atteint ses objectifs. « Je ne suis pas encore là où je veux être mais je suis fière de ne plus être là où j’étais ! », a-t-elle déclaré. Résolument engagée à multiplier ses sources de revenus, Aline Zidwemba qui est aussi visagiste et conseillère en beauté, à des projets plein la tête. « Je n’ai pas pour habitude de dévoiler ce que je veux faire. Mais sachez que ce sera une première au Burkina Faso, pour ne pas dire en Afrique. Restez à l’écoute et bientôt, vous le saurez. Pour l’instant, je garde la surprise au chaud dans mon tiroir » a-t-elle lâché.

ST