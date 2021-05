Comment choisir la bonne agence de traduction ?

Une agence de traduction, comme son nom l’indique, est un prestataire de services de traduction. Selon sa vision, ses perspectives et sa taille, elle assure un ou plusieurs types de traduction, à savoir : la traduction générale, la traduction certifiée et la traduction technique qui est elle-même constituée de plusieurs spécialités, comme : la traduction scientifique, médicale, juridique, financière, littéraire, etc. De plus, il y a des agences de traduction qui assurent aussi les services d’interprétariat.

D’abord, par quoi sont distinguées les agences de traduction ?

D’une part, l’agence de traduction fournit des services de traduction professionnelle, technique et/ou certifiée, qui exigent l’intervention de traducteurs expérimentés et/ou assermentés. Ses services sont basés sur les connaissances approfondies des traducteurs et leurs compétences indispensables pour la réalisation de la traduction des documents importants.

D’autre part, une agence de traduction est une entreprise qui prend en charge des projets multilingues de A à Z en s’assurant que les rendus soient de qualité.

Elle possède plusieurs équipes qui travaillent ensemble pour accomplir les tâches avec fluidité, et sans faille. Parmi ces équipes, on peut avoir :

– Une équipe administrative et commerciale : elle gère le côté administratif et commercial des projets de l’agence de traduction.

– Une équipe de gestion de projets : elle gère les étapes de réalisation des projets multilingues, et assure le suivi du travail.

– Une équipe de traducteurs : constituée de traducteurs professionnels indépendants ou embauchés à plein temps, elle assure le travail de traduction et de contrôle qualité. Les membres de l’équipe peuvent avoir la même spécialité ou être spécialisés dans des domaines différents pour couvrir plusieurs types de traduction. Aussi, ils doivent assurer plusieurs combinaisons linguistiques pour satisfaire les besoins des clients.

De plus, une équipe numérique est indispensable pour prendre en charge les plateformes digitales des agences de traduction qui travaillent en ligne, comme Protranslate qui offre ses services sur : https://www.protranslate.net/fr/

Quels sont les facteurs de choix de l’agence de traduction ?

Les services : il faut voir le type de services offerts par plusieurs agences de traduction, car il y a des agences qui ne fournissent que la traduction juridique certifiée, par exemple, et d’autres spécialisées seulement dans la traduction des documents officiels. Limitez-vous aux agences qui proposent des services dont vous avez besoin.

Les tarifs : Comparez les tarifs et les devis de plusieurs agences, et choisissez ce qui vous semble le plus raisonnable.

Les délais : Le facteur temps est très important aussi, si vous avez besoin d’avoir un document traduit en urgence, n’allez pas chez une agence qui donne des rendez-vous dans une semaine !

Amira Kacimi