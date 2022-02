COUP DE CŒUR

Soutien aux déplacés burkinabè en RCI : merci aux populations de Tougbo !

Près de 6 000 Burkinabè, du fait de l’insécurité liée au terrorisme, ont fui leurs villages respectifs pour se retrouver en République de Côte d’Ivoire (RCI) où ils ont été accueillis à bras ouverts par les populations. C’est plus précisément à Tougbo, dans le Nord, où vivent la plupart de ces déplacés à qui les populations ont offert gîte et couvert. Il s’agit là d’un geste de solidarité qui vaut son pesant d’or quand on sait que ces personnes déplacées ont plus que jamais besoin de soutien. Merci donc aux populations de Tougbo pour l’hospitalité offerte à nos compatriotes !

COUP DE GUEULE

Confiscation de dossiers d’examen dans la Gnagna : la bêtise de trop !

La scène se déroule dans la Gnagna, plus précisément dans le village de Didiemba. Des hommes armés débarquent à l’école primaire dudit village où ils trouvent des enseignants en train de remplir les dossiers d’examen de leurs élèves. Non seulement les assaillants les ont sommés de quitter les lieux, mais aussi ils ont retiré tous les dossiers qu’ils ont emportés avec eux. Que vont-ils en faire ? C’est la question que plus d’un se pose. Mais tout porte à croire que l’objectif recherché est d’empêcher à tout prix que les enfants prennent part à leur examen. Ce qui est très déplorable !

C’est la bêtise de trop !