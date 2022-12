COUPE DU MONDE, QATAR 2022 : Fin de parcours pour les champions d’Afrique

A l’issue d’un match complètement fou, dans lequel ils ont été bien trop faibles défensivement, les Lions du Sénégal ont fini par s’incliner lourdement face à l’Angleterre (0-3) . Leur aventure s’arrête donc prématurément, au stade des huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022, dix mois après avoir été champions d’Afrique. La marche était trop haute pour les Lions de la Teranga et leurs supporters n’ont plus que leurs yeux pour pleurer. Le Sénégal, champion d’Afrique, qui figurait pourtant parmi les favoris de l’épreuve, a pris une sacrée claque, ce dimanche 4 décembre 2022, au terme d’un scénario de dingue face à l’Angleterre. Donnant le bâton pour se faire battre pendant près d’une heure, face à une machine parfaitement huilée, les Sénégalais qui ne pouvaient pas espérer mieux en défendant de la sorte vont finir par craquer . Cette génération dorée qui ambitionnait de faire mieux que ses prédécesseurs (il y a 20 ans, le Sénégal, emmené par un étincelant El Hadj Diouf, Henri Camara, Tony Sylva et consorts réussissait un hold-up au mondial en battant la France (1-0) en match d’ouverture de la Coupe du monde 2002, et atteignait au cours de cette même édition, les quarts de finale d’une coupe du monde), a vu son rêve brisé par les Three Lions (surnom de l’équipe nationale d’Angleterre) de Harry Kane. Après un premier tour relativement tranquille et dont la faiblesse relative a certainement porté préjudice aux Lions, les coéquipiers de Kalidou Koulibaly n’ont pas su se défaire des Anglais, en huitième de finale.

L’absence de Sadio Mané a forcément bouleversé la donne pour le sélectionneur Aliou Cissé

Globalement plus solide et capable de fulgurances, l’équipe anglaise a maîtrisé son sujet en neutralisant parfaitement son adversaire, et file en quarts de finale. Pour les Sénégalais et toute l’Afrique, il s’agit d’une désillusion au regard du potentiel de cette formation sénégalaise. S’il est vrai que l’absence de son leader d’attaque, Sadio Mané, a forcément bouleversé la donne pour le sélectionneur Aliou Cissé, il n’en demeure pas moins que le Sénégal avait les joueurs qu’il fallait pour combler le vide laissé par le deuxième du dernier Ballon d’or. Cette contre-performance, puisque c’en est bien une, vient une fois de plus remettre au goût du jour, l’incapacité des sélections africaines à bousculer les habituelles grandes nations de football. En effet, malgré une augmentation du niveau de compétitivité des nations africaines, force est de constater qu’elles sont encore loin du niveau des nations ayant déjà remporté la Coupe du monde. En tout état de cause, la question de l’avenir du sélectionneur sénégalais va aussi forcément être posée sur la table. En attendant, le Qatar, c’est fini pour Aliou Cissé et ses hommes. Place maintenant à la révolution au sein du football sénégalais, à douze mois de la prochaine CAN à Abidjan

Seydou TRAORE