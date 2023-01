Editions « Le Pays » : Le Directeur de la Rédaction, Boundi Ouoba, fait Chevalier de l’Ordre de l’Etalon

La Grande chancellerie des Ordres burkinabè a reconnu le mérite des fils, filles et organisations qui, grâce à leur ardeur et leur dévouement au travail, leur engagement et leur patriotisme, ont contribué à l’édification de la Nation. La cérémonie de décoration, qui s’est voulue, a eu lieu le 19 janvier 2023 à Ouagadougou, sous la présidence du Grand chancelier des Ordres burkinabè, le colonel André Roch Compaoré.

Ils étaient au total 24 civils, militaires et associations à voir leurs mérites reconnus par la Nation burkinabè. Des distinctions dans l’Ordre de l’Etalon et dans l’Ordre du mérite burkinabè. Dans l’ordre de l’Etalon, on avait 16 récipiendaires dont 3 commandeurs, 3 officiers et 10 chevaliers. Dans l’Ordre du mérite burkinabè, 8 chevaliers.En effet, parmi les récipiendaires, figure le Directeur de la Rédaction (DR) des Editions « Le Pays », Boundi Ouoba, qui, après plus d’une douzaine d’années d’expérience et de services rendus à la Nation, a vu son mérite reconnu par la Nation.

Après avoir arboré sa médaille, le premier responsable de la rédaction des Editions « Le Pays » réagit : « C’est un sentiment de légitime fierté qui m’anime en arborant cette médaille. C’est la preuve que ce que nous faisons comme travail, est reconnu et apprécié par les hautes autorités du pays. Je leur en sais gré. Cela dit, je dois reconnaître que cette distinction est une invite à plus d’ardeur et d’abnégation dans le travail. C’est pourquoi je dédie cette médaille à tout le personnel des Editions « Le Pays », à commencer par le Fondateur jusqu’au plus petit des agents, en passant par mes confrères de la Rédaction. Je n’oublie cependant pas mon épouse et mes enfants dont l’affection dont ils m’entourent chaque jour, me permet de donner le meilleur de moi-même ».

De retour au journal, le DR est passé successivement présenter sa médaille au Fondateur, Jérémie Boureima Sigué, au Directeur général, Cheick Beldh’or Sigué, au Rédacteur en chef, Dabadi Zoumbara, à l’équipe de la Rédaction ainsi qu’au personnel de tous les services administratifs et techniques du journal « Le Pays ». Il a, en retour, reçu les félicitations de sa hiérarchie mais également celles de ses collaborateurs.

Didèdoua Franck ZINGUE