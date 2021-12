ELECTION DE SAMUEL ETO’O  A LA FECAFOOT

Deux ans après avoir mis fin à sa carrière de footballeur, avec une dernière expérience au Qatar SC, Samuel Eto’o, à 40 ans, a été élu, le 11 décembre 2021, à la tête de la Fédération camerounaise de football (Fécafoot). L’ancien international a été élu avec 43 voix, devant le président sortant qui en a recueilli 31. Maintenant qu’il vient de réaliser l’un de ses vieux rêves, à savoir diriger le football camerounais qu’il a longtemps servi en tant que joueur, le double vainqueur de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) avec l’équipe du Cameroun ((2000, 2002), va devoir très vite se plonger dans sa nouvelle fonction. Car, entre la mise en œuvre de son programme et l’impatience de tous ses soutiens qui attendent d’être récompensés, l’ancien footballeur a du pain sur la planche. En effet, le quadruple Ballon d’or et 18e président de la FECAFOOT, a dû compter sur des soutiens importants pour sortir vainqueur de cette élection. Et comme on peut le deviner, nombre de ses soutiens attendent certainement que Eto’o leur renvoie l’ascenseur. Le plus urgent cependant, est de savoir comment il va mettre en œuvre ses promesses de campagne. Cela dit, l’un des nombreux défis auxquels il devra très rapidement faire face, va consister à restaurer l’image d’une institution qui a enregistré de nombreux scandales de corruption et des crises sans cesse qui se sont régulièrement déportées devant les juridictions nationales et internationales. L’autre grand chantier du natif de Nkon, sera de faire briller le Cameroun dans le firmament footballistique, en tant que pays hôte de la CAN 2021. Une compétition qu’il a disputée six fois et gagnée à deux reprises en 2000 et 2002.

Il devra traduire en actes, ses promesses de campagne

Le nouveau patron du football camerounais qui a sans doute mesuré l’immensité de la tâche, peut d’ores et déjà compter sur le soutien d’une grande partie d’anciens footballeurs camerounais dont Roger Milla, Joseph Antoine Bell, Rigobert Song, Geremi Njitap, Maboang Kessack, pour réussir sa mission. L’ex-capitaine des Lions indomptables que certains soupçonnent de nourrir des ambitions politiques dans son pays, devra également, au-delà des mots, tendre concrètement la main à son adversaire et candidat malheureux à ce poste, Seidou Mbombo Njoya. Pour avoir dirigé le football camerounais pendant de nombreuses années, ses conseils et son carnet d’adresses pourraient lui être utiles dans la mise en œuvre de son programme. Son adversaire qui a reconnu sportivement sa défaite, a d’ailleurs chaleureusement félicité le nouveau patron de la FECAFOOT et a lancé un appel aux « acteurs du football » et au « personnel » de la FECAFOOT à « apporter à la nouvelle équipe choisie par l’Assemblée générale, le concours utile pour que flotte plus haut le drapeau de notre pays ». Maintenant qu’il a pris les rênes de la fédération, celui qui affirmait, haut et fort, qu’il a la solution aux maux qui minent le football camerounais, devra très rapidement traduire en actes, toutes ses promesses de campagne. Au risque de briser tous les espoirs suscités par son élection. Place au travail donc !

Seydou TRAORE