Fédération burkinabè de cricket : Ndiaye Ibrahim aux commandes

La Fédération burkinabè de cricket (FBCR) a un nouveau président depuis le samedi 13 mai 2023. Il s’agit de Ndiaye Ibrahim. Il a été élu à l’issue de l’assemblée générale élective qui s’est tenue à l école, le petit monde. Candidat unique, Ndiaye Ibrahim a réalisé un score de 100%.

Mais avant d’arriver à cette consécration, que de démarches entreprises et autres actions pour aboutir à la reconnaissance de cette discipline en tant que fédération autonome par un document du ministere des sports qu’on pourrait qualifier de « sésame”. Mais qu à cela ne tienne, le nouveau président de la fédération burkinabè de cricket, n’entend point se satisfaire de cette victoire au niveau national. Sa vision est de fédérer les énergies sur le continent africain et faire la promotion de cette discipline. « L attente fut longue, mais l’essentiel, c’est la reconnaissance de notre discipline par les autorités à travers le ministère des sports que je voudrais saluer par le biais de vos micros. Concernant les grands axes de mon programme, comme je l’ai tantôt dans mon discours programme, c’est de pérenniser la pratique du cricket au Burkina Faso à travers un grand nombre de pratiquants. Nous allons aussi travailler avec les districts et les ligues afin de définir un programme qui puisse nous permettre de former des entraineurs. Enfin, nous visons l’international où nous voulons glaner des lauriers pour notre pays » a-t-il déclaré. 13 délégués votants ont pris part à l’élection qui s’est déroulée dans la discipline. Tous les votants, sans exception, ont renouvelé leur confiance au président Ndiaye Ibrahim, qui obtient ainsi leur quitus pour un mandat d’une année. Cette élection de celui qui a redynamisé le cricket burkinabé, après avoir été à l’origine de la création du baseball, une autre discipline sportive dans notre pays, n’est pas une surprise en ce sens que son leadership exemplaire plaide en sa faveur. En effet, les actions de Ndiaye Ibrahim en faveur du cricket sont légion. Celui qui préside désormais aux destinées du cricket burkinabé a réussi le tour de faire de cette discipline, un sport de masse sans oublier les rencontres d’échanges avec les différents Ambassadeurs de la république de l’Inde (l’épicentre financier du cricket mondial). « Nous avons du matériel qui vient d’arriver. Dès la semaine prochaine, nous allons commencer à équiper les clubs. Il y en a pour environ 25 clubs. Au chapitre des perspectives également, c’est d’avoir une affiliation avec la fédération internationale de cricket. Ils attendent même la mise en place de notre fédération pour passer à l’offensive » a-t-il ajouté. Pour rappel, ce sont des plusieurs clubs, ligues et districts de Ouagadougou, en provenance de Gaoua, Ouahigouya , Gourcy qui ont pris part à cette AG élective de cricket qui s’est déroulée dans une ambiance bon enfant , présidée par Gnanou Bassédjona , directeur de la formation et de la règlementation au ministère des sports et des loisirs .

Seydou TRAORE

LISTE DU BUREAU EXECUTIF DE LA FEDERATION BURKINABE DE CRICKET