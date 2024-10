FOLLES RUMEURS SUR L’ETAT DE SANTE DU PRESIDENT CAMEROUNAIS : Le vieux « Lion » gagnerait à sortir de sa tanière

Mais où est donc passé papy Biya? C’est la question que de nombreux Camerounais se posent face à l’absence prolongée de leur président nonagénaire qui a disparu des radars. En effet, Paul Biya est absent du Cameroun depuis plus d’un mois et sa dernière apparition publique remonte au 4e sommet du Forum sur la coopération sino-africaine, qui s’est tenu du 4 au 6 septembre 2024. A l’Assemblée générale des Nations unies à New-York et même au dernier sommet de l’Organisation internationale de la francophonie (OIF) qui s’est tenu du 4 au 5 octobre en France, le ‘’père’’, ainsi qu’on l’appelle au pays, était aux abonnés absents. Le lieu exact où se trouve le chef de l’Etat camerounais reste aujourd’hui un mystère. Malgré la pression exercée par la classe politique et la diaspora pour percer ce secret si bien gardé, rien ne filtre. Et les supputations vont bon train, notamment sur les réseaux sociaux où on le dit tantôt en Suisse, tantôt dans un mauvais état dans un hôpital en France.On le sait. Au Cameroun, il n’y a aucune transparence autour de l’état de santé du président de 91 ans, habitué à faire de longues absences hors du pays. Et les Camerounais semblaient s’en accommoder. Mais depuis quelque temps, de folles rumeurs des plus alarmistes, prennent de plus en plus de l’ampleur sur le ‘’continent’’, bien que des sources officielles tentent de tempérer les choses en relevant que le président serait «au repos». Une sortie qui, visiblement, ne satisfait pas l’opposition qui demande des clarifications sur l’état de santé du président aux quatre décennies de règne.

Si le vieux « Lion » veut couper court à toutes les folles rumeurs, il gagnerait à sortir de sa tanière et à rugir fort

Mais pourquoi s’intéresse-t-on subitement à l’état de santé du ‘’père du continent’’? D’où viennent toutes ces rumeurs qui annoncent, pour certaines, le pire? En tout cas, comme le dit le proverbe, il n’y a pas de fumée sans feu. Si le pouvoir de Yaoundé garde autant le silence autour d’une question aussi importante, c’est sans doute qu’il y a des choses qu’on cache. Loin de nous, le désir de jouer les Cassandre, mais on sait qu’il est de coutume, surtout en Afrique, de ne pas annoncer la mort d’un roi aux premiers moments. On prend le soin de mettre un voile sur sa disparition, le temps de préparer sa succession avant de rendre publique la mauvaise nouvelle. Serait-on en train de préparer l’après-pouvoir du successeur de Ahmadou Ahidjo? La question est d’autant plus fondée qu’au Cameroun, on suspecte le président Biya de velléités de pouvoir dynastique. En effet, le vieux nourrit le secret espoir de se faire succéder par son fils Franck Biya. En tous les cas, le pouvoir gagnerait à sortir de son mutisme et situer clairement les Camerounais qui n’en peuvent plus de ce manque de transparence sur la santé de leur président. Cela dit, si le président veut couper court à toutes les folles rumeurs le concernant, il gagnerait, comme un vieux lion, à sortir de sa tanière et à rugir.

Siaka CISSE