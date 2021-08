IL ETAIT TEMPS !  

Après plusieurs semaines de tensions, la Commission électorale nationale indépendante (CENI) a été renouvelée. En effet, un compromis a été trouvé entre l’Opposition et la Majorité sous les auspices du président du Faso, permettant ainsi aux nouveaux commissaires de prêter serment et de procéder à l’élection de leur président. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il était temps surtout quand on sait que de la formation contestée des instances électorales, naissent souvent des crises post-électorales avec leur lot de violences meurtrières. C’est le lieu de saluer l’esprit de concession dont ont fait preuve les uns et les autres.