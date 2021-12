Le Conseil des ministres, en sa séance ordinaire du 25 novembre dernier, a décidé du report à 2022, des festivités du 11 décembre prévues pour se dérouler à Ziniaré dans le Plateau central. Il s’agit là d’une mesure qui tombe à point nommé et ce, au regard du contexte marqué par la recrudescence des attaques terroristes qui n’ont de cesse d’endeuiller des familles. Il était temps. Car, l’heure doit être plutôt au recueillement et non à la fête.