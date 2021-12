IL ETAIT TEMPS !

Une centaine de terroristes neutralisés et une vingtaine d’autres arrêtés ! C’est le bilan de l’opération conjointe conduite par les forces armées burkinabè et nigériennes qui annoncent, du même coup, avoir démantelé plusieurs bases terroristes et récupéré de l’armement. L’opération s’est déroulée du 25 novembre au 9 décembre 2021. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il était temps surtout quand on sait que cette opération dénommée « Tanli », intervient quelques jours seulement après celle qu’avaient conduite conjointement les forces armées burkinabè, togolaises, ivoiriennes et ghanéennes.