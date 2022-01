Une centaine ! C’est le nombre de terroristes que les Forces de défense et de sécurité (FDS) ont réussi à neutraliser dans plusieurs localités que sont Diguel, Seytenga, Yatakou, Gomboro et Tiébata. Pour une bonne nouvelle, c’en est une d’autant qu’elle apportera, à n’en point douter, du baume au cœur des populations de ces localités qui souffrent le martyre au point qu’elles ne savent plus finalement à quel groupe armé se vouer. Il était vraiment temps !