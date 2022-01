IL ETAIT TEMPS

Le ministère du Développement urbain, de l’habitat et de la ville vient de rendre publique la liste des promoteurs immobiliers agréés dans notre pays. Elles sont au nombre de 244. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il s’agit d’une très bonne chose en soi, surtout quand on sait que le secteur est infesté de marchands d’illusions qui passent le temps à arnaquer les populations sur fond de pillages de terrains. Avec donc la publication de cette liste, les uns et les autres sauront désormais à quoi s’en tenir. Il était vraiment temps !