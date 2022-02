IL ETAIT TEMPS  

Les services de contrôle ont procédé, la semaine dernière, à la saisie d’une tonne de poisson avarié à Koudougou dans le Centre-Ouest du pays. En provenance d’un pays voisin, ce poisson présentait, dit-on, un défaut d’emballage et était en état de putréfaction. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il était vraiment temps, surtout quand on sait que le poisson est un aliment qui exige une bonne conservation et qui, s’il est entamé, expose le consommateur à d’énormes risques sanitaires.