IL ETAIT TEMPS !

Des hommes armés, venus en très grand nombre et lourdement armés, ont attaqué, le 21 mai dernier, le détachement militaire de Bourzanga dans le Centre-Nord. Mais grâce au courage et à l’engagement de nos soldats, appuyés par les armées de l’air française et nigérienne, les assaillants ont été mis en déroute puisqu’on dénombre près de quarante morts dans leurs rangs. Certes, nos Forces de défense et de sécurité (FDS) ont malheureusement enregistré 5 pertes en vies humaines et des blessés. Mais la détermination et la bravoure dont elles ont fait montre devant l’ennemi, méritent d’être saluées. Et il y a fort à parier qu’à cette allure, la peur finira par changer de camp. Il était donc vraiment temps !