IL ETAIT TEMPS

A l’issue de plusieurs semaines de concertations entre le gouvernement, les acteurs du commerce et des industries, un accord a été trouvé, permettant de réduire les prix des denrées alimentaires (riz, sucre et l’huile) qui ont connu, depuis quelques mois, une hausse vertigineuse. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il était temps surtout quand on sait que les populations qui souffraient déjà le martyre, ne savaient plus à quel saint se vouer ; tant la situation devenait de plus en plus intenable. On espère donc que les mesures prises par le gouvernement, se répercuteront à tous les niveaux afin que les consommateurs en ressentent les effets.