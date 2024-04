IL ETAIT TEMPS !

Les villes de Djibo dans le Sahel et Kantchari à l’Est, ont été respectivement ravitaillées les 11 et 13 avril derniers. Quand on sait que les populations de ces localités suscitées souffraient le martyre parce qu’elles manquaient du minimum vital, on ne peut que saluer ces opérations de ravitaillement qui, on l’espère, contribueront à soulager les peines des compatriotes qui y vivent. Il était vraiment temps !