IL ETAIT TEMPS !

En fin décembre 2020, la Police nationale a procédé au démantèlement de 6 salons de massage érotique et à la fermeture de plusieurs autres où se menaient des pratiques immorales telles que le proxénétisme, la traite des personnes, la débauche, etc. Ce coup de filet a permis d’interpeller une quinzaine de personnes dont six ont été déférées au parquet. Il était vraiment temps quand on sait que, jour après jour, l’on assiste à une véritable dépravation des mœurs dans notre pays où la débauche semble devenue la chose la mieux partagée.