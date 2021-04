IL ETAIT TEMPS !  

Pour faire face à la commercialisation et à l’utilisation de plus en plus fréquentes de drones civils, le gouvernement a décidé de mettre de l’ordre. En effet, en sa séance ordinaire du 31 mars dernier, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi, obligeant tout acheteur ou utilisateur du drone civil à se faire délivrer une attestation par le ministère en charge de la sécurité. Il était vraiment temps au regard du contexte d’insécurité qui est le nôtre. Surtout quand on sait que les terroristes bénéficient parfois de complicités au sein des populations. Mieux vaut donc prévenir que guérir.