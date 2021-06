IL ETAIT TEMPS !  

Plus de deux ans après le drame de Nafona, dans les Cascades, où deux officiers de police avaient été lynchés à mort alors qu’ils étaient en mission d’interpellation d’individus en conflit avec la loi, les lignes commencent à bouger. En effet, huit personnes ont été mises sous mandat de dépôt et déférées à la Maison d’arrêt et de correction de Banfora, dans l’attente de leur procès. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il était temps que la lumière soit faite dans cette affaire qui, pendant longtemps, a focalisé toutes les attentions.