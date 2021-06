IL ETAIT TEMPS !  

Dans un communiqué rendu public, le chef d’Etat-major général des armées interdit désormais les « bizutages » que l’on constatait lors des mariages du personnel des forces armées nationales. Il était vraiment temps quand on sait que certains, il faut le dire, en faisaient parfois trop, ouvrant la porte à toutes sortes de dérives. Or, comme le rappelle le chef d’Etat- major général, « ces traditions ont pour but d’imprégner symboliquement le conjoint civil de la vie militaire et de cultiver l’unité du couple face aux vicissitudes de la vie ».