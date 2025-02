IMPORTATION D’HERBICIDES NON HOMOLOGUES : Il faut ouvrir l’œil, et le bon

La Coordination nationale de lutte contre la fraude (CNLF) vient de frapper fort. En effet, elle a saisi 3159 cartons d’herbicides non homologués dans la nuit du 16 au 17 février 2025, entre Dano et Pa. Le montant des produits ainsi saisis, s’élève à plus de 163 millions de F CFA. En attendant de connaître les sanctions qui seront infligées aux fraudeurs, il convient de féliciter l’équipe de Dr Yves Kafando pour sa détermination à traquer les fraudeurs de tout acabit. La CNLF est d’autant plus à féliciter qu’elle même une œuvre de salubrité publique. Car, il ne fait l’ombre d’aucun doute que ces herbicides non homologués, en plus d’être nuisibles à l’environnement, le sont aussi pour la santé humaine et animale. C’est dire s’il faut ouvrir l’œil, et le bon. Cela est d’autant plus nécessaire que la quantité des pesticides non homologués saisie, n’est que la face visible de l’iceberg. En tout cas, Dieu seul sait combien de tonnes d’herbicides non homologués ont été introduites sur le marché. A preuve, si l’on s’en tient à certaines études réalisées dans une vingtaine de pays dont le nôtre, il y a quelques années, environ 62% des herbicides sur le marché n’étaient pas homologués. Toujours selon les mêmes études, l’utilisation de faux intrants agricoles est un défi mondial ; tant pour les pays en développement que pour les pays développés. La situation en Afrique est d’autant plus inquiétante que les faux intrants agricoles représentent 15 à 20% des intrants agricoles.

Si le mal prospère, c’est aussi parce que l’environnement y est favorable

C’est dire s’il faut véritablement renforcer les contrôles de sorte à ne donner aucun répit aux fraudeurs. La sensibilisation pourrait aussi être une arme redoutable. Car, tant que les citoyens ne prendront pas la pleine mesure du péril et ne s’engageront pas à dénoncer les fraudeurs, la contrebande aura toujours de beaux jours devant elle. Outre ces actions, il faudrait aussi revoir le régime de sanctions. Si, en dépit des amendes et autres sanctions infligées aux fraudeurs, on continue d’en enregistrer de nouveaux et des récidivistes, cela est la preuve que les sanctions en vigueur ne sont pas suffisamment dissuasives. Certes, quelles que soient les sanctions qu’on prendra, il est quasi impossible de mettre totalement fin à la fraude, mais une batterie de mesures musclées pourrait contribuer à la réduire à sa plus simple expression. Cela dit, si le mal prospère, c’est aussi parce que l’environnement y est favorable. Car, comme on le dit, le microbe ne se développe qu’en terrain favorable. Si la corruption n’avait pas pignon sur rue sous nos tropiques, on n’assisterait pas à une telle ampleur de la fraude d’intrants agricoles. En plus, si nos frontières n’étaient pas poreuses, des herbicides non homologués ne les franchiraient pas. Si l’Etat ne se montrait pas aussi quelquefois incapable de mettre en œuvre des politiques de contrôle strict des réglementations nationales en matière de pesticides, on n’enregistrerait pas d’herbicides non homologués sur le territoire. Si nos paysans n’étaient pas avides de pesticides bon marché, les fraudeurs ne les feraient pas entrer sur le territoire national. Voyez-vous ? Chacun a sa part de responsabilité dans la circulation d’herbicides non homologués au Burkina. En tout état de cause, il faut encourager la CNLF dans sa croisade contre la fraude, à maintenir la pression. C’est à ce prix qu’on peut espérer freiner le phénomène qui, en plus de détériorer la santé des Burkinabè, fait perdre des centaines de milliards de F CFA à l’Etat.

SIDZABDA