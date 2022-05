KINSHASA/KIGALI : Jusqu’où ira l’escalade ?

La tension monte entre Kinshasa et Kigali. En effet, depuis quelque temps, l’on assiste à des escarmouches sur fond d’accusations de déstabilisation entre les deux capitales. Tant et si bien que prenant la mesure du péril, le président sénégalais, Macky Sall, par ailleurs président en exercice de l’Union africaine (UA), a dû intervenir pour appeler les deux camps à la retenue et au dialogue en vue de trouver un terrain d’entente. Sera-t-il entendu ? Rien n’est moins sûr. Surtout quand on sait que les autorités congolaises, acculées par leur opinion interne qui les accuse de complicité avec les pays agresseurs, viennent de durcir le ton contre le Rwanda dont elles disent avoir capturé deux soldats qui combattaient aux côtés du M23. De son côté, Kigali reconnaît que deux de ses soldats ont été kidnappés lors d’une attaque conjointe perpétrée par des forces armées congolaises appuyées par des FDLR considérés comme un groupe génocidaire. Vous l’avez donc compris. La République démocratique du Congo (RDC) accuse le Rwanda de soutenir le M23 alors que ce dernier soupçonne son grand voisin de pactiser avec les FDLR. Si fait que les deux pays qui partagent une longue frontière, se regardent en chiens de faïence ; la confiance ayant foutu le camp. Pourtant, il n’y a pas longtemps, les présidents Félix Tshisékedi et Paul Kagame s’étaient engagés à mutualiser leurs efforts en vue de traquer les rebelles qui sévissent à leur frontière commune, et qui se servent de l’un ou de l’autre pays comme bases de repli.

Il faudra tout faire pour éviter une guerre entre la RDC et le Rwanda

Ce n’était visiblement qu’un effet d’annonce puisque cet accord a vite fait de voler en éclats. Du reste, pour le Front commun pour le Congo (FCC) de Joseph Kabila, ce qui arrive à la RDC, n’est ni plus ni moins que la « triste conséquence » des accords militaires et économiques que Tshisékédi a signés avec ses homologues rwandais, ougandais et kényans. La plateforme dénonce au passage une forme de complicité entre les autorités congolaises et les ennemis du pays ; faisant ainsi monter davantage la pression sur le président Tshisékédi pour qui la résurgence du M23, à quelques mois seulement de la présidentielle, n’est pas une bonne nouvelle. Car, ses adversaires pourraient s’en servir pour lui tailler des croupières sur le terrain politique. Et le FCC vient de donner déjà le tempo. Cela dit, il faudra tout faire pour éviter à tout prix une guerre entre la RDC et le Rwanda. Car, cela aggraverait la situation et pourrait contribuer à déstabiliser toute la région des Grands lacs que ne manquent pas de convoiter les terroristes qui écument actuellement le Sahel. Pour ce faire, la raison doit prévaloir.

B.O