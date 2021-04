LA CITE SANS VERTU  

Des élèves qui, au cours d’une altercation, n’ont pas hésité à porter la main sur leur professeur. Cela parait pour le moins incroyable. Et pourtant, les faits se sont bien déroulés le 1er mars dernier à Yako, dans le Passoré. A ce qu’on dit, les élèves incriminés ont été expulsés de la classe pour mauvais comportement. Mais une fois dehors, ils ont choisi de perturber le cours en faisant du bruit, allant jusqu’à rallier à leur cause certains élèves qui étaient dans la cour de l’établissement. C’est donc en voulant les rappeler à l’ordre que le professeur a reçu une belle raclée. Oh braves gens, où allons-nous ? Le monde marche-t-il à l’envers ? Autant de questions que tout le monde se pose, scandalisé. L’école burkinabè, ce n’est un secret pour personne, va mal voire très mal. Tant et si bien qu’il lui faut une thérapie de choc.

Cicéron

A lundi prochain !