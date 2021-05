LA CITE SANS VERTU  

Des hommes armés, venus d’on ne sait où, ont ouvert aveuglément le feu sur des populations dans le village de Yattakou et dans le hameau de Kombré, tuant 18 personnes et blessant une autre. Peu avant, ce sont les populations de Koumbri dans le Yatenga, qui avaient subi la furie de ceux-là qui ont fait le choix de semer la mort et la désolation sur leur passage. Face à une telle barbarie inqualifiable et indigne d’une époque civilisée, certaines populations, pour sauver leur peau, migrent vers des contrées plus clémentes. Le Burkina est-il devenu un enfer sur terre où la vie humaine, pourtant très sacrée, n’a désormais aucune valeur ? C’est la question que tout le monde se pose, apeuré. Espérons seulement que le jour viendra où tous ceux-là qui s’arrogent le droit de vie ou de mort, répondront de leurs actes devant le tribunal de l’Histoire.

Cicéron

A lundi prochain !